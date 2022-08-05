Оккупанты на боевом дежурстве в Средиземном, Черном и Азовском морях держат 12 кораблей – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров; в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу осуществили 37 судов в Азовское море и 34 – в Черном.

В ВМС заявили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS).