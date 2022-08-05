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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на боевом дежурстве в Средиземном, Черном и Азовском морях держат 12 кораблей – ВМС ВСУ

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В Черном море находятся четыре вражеских носителя крылатых ракет "Калибр"
В Черном море находятся четыре вражеских носителя крылатых ракет "Калибр"
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В Средиземном, Черном и Азовском морях российские военные держат на боевом дежурстве 12 кораблей, в том числе носители оперативно-тактических ракет типа "Калибр". Об этом 5 августа сообщила в Telegram пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

 Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров; в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу осуществили 37 судов в Азовское море и 34  – в Черном. 

В ВМС заявили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS).

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, в том числе "Калибрами", часть из них сбивает украинская ПВО.

По данным Генштаба ВСУ на 5 августа, потери российских оккупантов в войне против Украины достигли около 41 650 военных1792 танка, 223 самолета, 191 вертолет, 182 крылатых ракеты, 15 кораблей и катеров.

Теги: Россия, Украина, Черное море, военные, ВМС Украины, Азовское море, Средиземное море, ракеты, корабли, море
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