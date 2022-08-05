В Черном море два корабля и одна подлодка РФ готовы к применению 20 ракет "Калибр" – ОК "Юг"

В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют девять боевых кораблей и катеров, сообщили в ОК "Юг" Фото: EPA

"В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют девять боевых кораблей и катеров. Два надводных и один подводный носители ракет типа "Калибр" готовы к применению двух десятков высокоточных снарядов. Два больших десантных корабля продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта", – говорится в сообщении.

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