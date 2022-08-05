В Черном море два корабля и одна подлодка РФ готовы к применению 20 ракет "Калибр" – ОК "Юг"

"В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют девять боевых кораблей и катеров. Два надводных и один подводный носители ракет типа "Калибр" готовы к применению двух десятков высокоточных снарядов. Два больших десантных корабля продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.