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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море два корабля и одна подлодка РФ готовы к применению 20 ракет "Калибр" – ОК "Юг"

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В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют девять боевых кораблей и катеров, сообщили в ОК "Юг"
В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют девять боевых кораблей и катеров, сообщили в ОК "Юг"
Фото: EPA

Россия сосредоточила в Черном море девять боевых кораблей и катеров. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 5 августа.

"В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют девять боевых кораблей и катеров. Два надводных и один подводный носители ракет типа "Калибр" готовы к применению двух десятков высокоточных снарядов. Два больших десантных корабля продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/466622484930600/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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