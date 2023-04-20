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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому в Угледаре, обрушился подъезд, есть жертвы – ВСУ

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Разрушение и смерть это все, на что способны россияне, отметили украинские военные
Разрушение и смерть – это все, на что способны россияне, отметили украинские военные
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Российские оккупационные войска ударили из авиации по жилому дому в Угледаре Донецкой области.

Фото разрушений 19 апреля опубликованы в Facebook 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

На них видно, что в результате авиаудара обрушился подъезд многоэтажки, под завалами оказались люди.

"Это Угледар и последствия российского авиаудара по жилому дому. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и потерянные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все, на что способны россияне", – сказано в сообщении.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

В Донецкой ОВА проинформировали 20 апреля, что оккупанты за сутки более 30 раз обстреляли Угледар.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, смерть, Донецкая область, авиация, жертвы, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Угледар, разрушения, дом, российские оккупанты
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