Оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому в Угледаре, обрушился подъезд, есть жертвы – ВСУ

Разрушение и смерть – это все, на что способны россияне, отметили украинские военные Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Фото разрушений 19 апреля опубликованы в Facebook 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

На них видно, что в результате авиаудара обрушился подъезд многоэтажки, под завалами оказались люди.

"Это Угледар и последствия российского авиаудара по жилому дому. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и потерянные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все, на что способны россияне", – сказано в сообщении.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

В Донецкой ОВА проинформировали 20 апреля, что оккупанты за сутки более 30 раз обстреляли Угледар.