Оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому в Угледаре, обрушился подъезд, есть жертвы – ВСУ

Фото разрушений 19 апреля опубликованы в Facebook 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.
На них видно, что в результате авиаудара обрушился подъезд многоэтажки, под завалами оказались люди.
"Это Угледар и последствия российского авиаудара по жилому дому. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и потерянные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все, на что способны россияне", – сказано в сообщении.
В Донецкой ОВА проинформировали 20 апреля, что оккупанты за сутки более 30 раз обстреляли Угледар.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.