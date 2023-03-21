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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Донецкую область с применением артиллерии и ракет. Погибли двое мирных жителей – ОВА

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В результате российских обстрелов Донецкой области пострадали жилые кварталы
В результате российских обстрелов Донецкой области пострадали жилые кварталы
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в течение суток обстреляли из артиллерии Бахмут, Марьинку, Авдеевку и другие населенные пункты Донецкой области. Также россияне нанесли несколько ракетных ударов. Об этом в утренней сводке 21 марта сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Глава ОВА уточнил, что Авдеевка подверглась двум артобстрелам и ракетному удару, повреждены дома на четырех улицах, территория коксохимического завода и пищевое предприятие.

"По меньшей мере пять домов повреждены в Очеретинской общине, в частности Ласточкино попало под артобстрел и ракетный удар. В Марьинской общине были артобстрелы в Марьинке, Красногоровке, Максимильяновке и Георгиевке", – перечислил он.

Кириленко добавил, что обстрелы были и на горловском направлении. В Константиновке повреждены три частных дома, детсад, газопровод и водопровод. В Соледарской общине под обстрелами побывали Васюковка и Раздоловка. Зафиксированы хаотические обстрелы Торецкой и Часовоярской общин.

"На лисичанском направлении в Северске повреждены детсад и дома на двух улицах, громко было в Серебрянке", – рассказал он.

Кириленко сообщил, что за сутки 20 марта в Донецкой области россияне убили двоих мирных жителей (в Бахмуте и Авдеевке), еще трое получили ранения (двое – в Авдеевке, один – в Бахмуте).

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

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