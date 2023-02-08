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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район – Днепропетровская ОВА

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Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область почти ежедневно
Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область почти ежедневно
Фото: Дніпропетровська обласна державна адміністрація / Facebook (архив)

Российские войска в ночь на 8 февраля вновь обстреляли Днепропетровскую область. Об этом ообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

По данным первого замглавы ОВА Владимира Орлова, оккупанты обстреляли Никопольский район. В частности, били по Червоногригорьевской общине.

"Агрессор бил из тяжелой артиллерии. В общину прилетели два десятка снарядов. Пораженные обстрелом территории в настоящее время обследуют спасатели. Они уточняют и последствия атаки", – заявил он.

По данным Орлова, пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины
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