Оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район – Днепропетровская ОВА

По данным первого замглавы ОВА Владимира Орлова, оккупанты обстреляли Никопольский район. В частности, били по Червоногригорьевской общине.

"Агрессор бил из тяжелой артиллерии. В общину прилетели два десятка снарядов. Пораженные обстрелом территории в настоящее время обследуют спасатели. Они уточняют и последствия атаки", – заявил он.

По данным Орлова, пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.