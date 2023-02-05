Оккупанты обстреляли лицей в Херсоне, возник пожар – ОВА

"Из-за вражеской атаки произошел пожар в двухэтажном помещении учебного заведения. Возгорание общей площадью 100 м² ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.