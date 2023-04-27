Оккупанты обстреляли предприятие в Покровской общине, погибло 700 голов птицы – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Туда прилетели почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО. Люди уцелели. А вот разрушения есть. Повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Погибло 700 голов птицы", – написал руководитель ОВА.

Глава облсовета Николай Лукашук уточнил в Facebook, что оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Покровской общине.