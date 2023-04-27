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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли предприятие в Покровской общине, погибло 700 голов птицы – Днепропетровская ОВА

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Россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Покровской общине, отметил глава Днепропетровского облсовета
Россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Покровской общине, отметил глава Днепропетровского облсовета
Фото: Сергій Лисак / Facebook

Российские оккупационные войска в течение суток 27 апреля четыре раза обстреляли Покровскую и Марганецкую общины Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Туда прилетели почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО. Люди уцелели. А вот разрушения есть. Повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Погибло 700 голов птицы", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037kDn2RsLtxyaawrwioHZqkvpjT99KgR5q4hKC74WmfY5J9XMNyRHiVVSdUzur7MQl&id=100089981179124

Глава облсовета Николай Лукашук уточнил в Facebook, что оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Покровской общине.

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid0s8eDYkGdFT8EG91JihVGmvRXwGZrQgkLR56YJC6wojBc4YBoDMaAu8u9v6FpUD6el

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Днепропетровская область, РСЗО, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, птицы, война России против Украины, облсовет, Покровск, разрушения, Марганец, российские оккупанты, Николай Лукашук, Сергей Лысак
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