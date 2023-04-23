Оккупанты вечером обстреляли Никопольский район – глава ОВА

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздним вечером ударили по Марганецкой общине. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", – говорится в сообщении.

Лысак сообщил, что пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Синельниковский район находится севернее Никопольского и также граничит с Запорожской областью.