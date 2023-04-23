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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером обстреляли Никопольский район – глава ОВА

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Лысак рассказал, что снаряд сбросили с беспилотника
Лысак рассказал, что снаряд сбросили с беспилотника
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты вечером 22 апреля обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздним вечером ударили по Марганецкой общине. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", – говорится в сообщении.

Лысак сообщил, что пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Синельниковский район находится севернее Никопольского и также граничит с Запорожской областью.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, Сергей Лысак
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