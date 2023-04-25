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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером обстреляли Никопольский район, пострадали две женщины – ОВА

Оккупанты систематически обстреливают Никопольский район
Оккупанты систематически обстреливают Никопольский район
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 25 апреля обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Оккупанты из тяжелой артиллерии открыли огонь по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали женщины 64 и 77 лет, они будут лечиться амбулаторно.

"В городе повреждены два админздания. Разрушения получили восемь частных домов. А еще пяти- и двухэтажка. Уничтожены две хозяйственные постройки, 12 – повреждены. Разбиты газопровод и линии электропередач. Загорелся гараж. Спасатели огонь уже укротили", – говорится в сообщении.

В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и машины.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Марганец, Сергей Лысак
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