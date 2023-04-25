Оккупанты вечером обстреляли Никопольский район, пострадали две женщины – ОВА

Оккупанты из тяжелой артиллерии открыли огонь по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали женщины 64 и 77 лет, они будут лечиться амбулаторно.
"В городе повреждены два админздания. Разрушения получили восемь частных домов. А еще пяти- и двухэтажка. Уничтожены две хозяйственные постройки, 12 – повреждены. Разбиты газопровод и линии электропередач. Загорелся гараж. Спасатели огонь уже укротили", – говорится в сообщении.
В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и машины.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.