Оккупанты вечером обстреляли Никопольский район, пострадали две женщины – ОВА

Оккупанты из тяжелой артиллерии открыли огонь по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали женщины 64 и 77 лет, они будут лечиться амбулаторно.

"В городе повреждены два админздания. Разрушения получили восемь частных домов. А еще пяти- и двухэтажка. Уничтожены две хозяйственные постройки, 12 – повреждены. Разбиты газопровод и линии электропередач. Загорелся гараж. Спасатели огонь уже укротили", – говорится в сообщении.

В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и машины.