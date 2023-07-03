Оккупанты признали, что за годы войны в РФ оказались около 700 тыс. украинских детей

Российский политик назвал это "спасением детей от бомбардировок и обстрелов".

"В последние годы 700 тыс. детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта на Украине, нашли убежище именно у нас. Многие – вместе с родителями, а воспитанники детских домов – вместе с воспитателями", – написал Карасин.

Он повторил тезисы пропаганды о "киевских радикалах", которые "издеваются" над детьми, заявив, что РФ, "в отличие от ряда стран Европы, к детям всегда относилась с заботой и теплом".