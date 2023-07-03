Оккупанты признали, что за годы войны в РФ оказались около 700 тыс. украинских детей

Российский политик назвал это "спасением детей от бомбардировок и обстрелов".
"В последние годы 700 тыс. детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта на Украине, нашли убежище именно у нас. Многие – вместе с родителями, а воспитанники детских домов – вместе с воспитателями", – написал Карасин.
Он повторил тезисы пропаганды о "киевских радикалах", которые "издеваются" над детьми, заявив, что РФ, "в отличие от ряда стран Европы, к детям всегда относилась с заботой и теплом".
По данным государственного портала "Дети войны", из Украины депортировано как минимум 19 489 детей. Вернуть удалось только 373.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, что украинских детей вывозят как на территорию России, так и на территорию Беларуси. По информации белорусской оппозиции, на территорию Беларуси вывезли более двух тысяч украинских детей, включая сирот в возрасте от шести до 15 лет, в так называемые лагеря отдыха и санатории. Оппозиции известно о четырех местах, где в Беларуси находятся украинские дети.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.