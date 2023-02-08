Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что враг обстреливает украинскую территорию на всех направлениях.
По данным Генштаба ВСУ, обстрелам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов на купянском и лиманском направлениях, более 20 – на бахмутском, 10 – на авдеевском, новопавловском, запорожском, девяти – на херсонском.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.