Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг обстреливает украинскую территорию на всех направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, обстрелам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов на купянском и лиманском направлениях, более 20 – на бахмутском, 10 – на авдеевском, новопавловском, запорожском, девяти – на херсонском.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов", – объяснили в ВСУ.

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