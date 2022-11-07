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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Харьковской области разгромили ферму и убили две тысячи коров

Россияне уничтожили и разграбили современную ферму
Россияне уничтожили и разграбили современную ферму
Скриншот: Факти ICTV / YouTube

В селе Шестаково Харьковской области разрушено фермерское хозяйство, туши убитых животных до сих пор не успели убрать. Об этом сообщили "Факты ICTV" 4 ноября.

Село освободили в мае, тогда часть уцелевших животных удалось эвакуировать, однако до сентября фронт был совсем рядом, и предприятие постоянно обстреливалось. Только когда Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили почти всю Харьковскую область, сюда начали возвращаться сотрудники. Возвращают также коров с эвакуации.

"Во время оккупации и всех военных действий в селе наши ветеринары не могли ухаживать за животными, не проводились плановые вакцинации. В связи с этим болеют коровы. И еще одна причина – все животные были под обстрелами. В каждом животном могут быть осколки от снарядов – это также может стать причиной смерти уже через некоторое время", – рассказал  главный агроном фермерского хозяйства Сергей Яценко.

Молочная ферма предприятия "Агромол" была одной из самых крупных в Украине. Там доили по 40 тонн молока на день, выращивали пшеницу и подсолнечник, производили сахар. Однако россияне все уничтожили. Из трех тысяч коров две трети убили, отметил Сергей Яценко.

На предприятии была новейшая техника, родильная для коров с горячей водой, "умные" коровники со специальной температурой, кондиционированием. Лампы светили разными цветами для лучшего аппетита и сна. После вторжения России из-за обстрелов вход заблокировало, а коровы умерли от голода.

На ферме до сих пор не успели убрать все туши. Также на территории фермы до сих пор лежат остатки снарядов. Хозяйство разрушили в конце февраля, били из реактивных систем залпового огня и бомбили из авиации. Уже в первые дни войны здесь не было электричества и связи. Было такое, что прилетало по 200 снарядов, рассказал Яценко.

На предприятии оккупанты расквартировались в марте. Сначала оставшиеся на ферме сотрудники пытались ухаживать за животными, но ситуация продолжала ухудшаться. В итоге остались ухаживать за животными только несколько человек. Оккупанты запускали их по паспортам, но в любой момент могли просто запретить заходить на территорию. Было такое, что на территорию не пускали пять дней, в это время животных никто не кормил.

"Были случаи, что лежит корова, еще вчера ходившая, а у нее отрезана или нога, или часть туловища. Просто убивали коров, отрезали части те, которые им больше нравятся. И так оставляли", – рассказал агроном.

Оккупанты прикрывались скотом как щитом, прятались в сараях, там же хранили боеприпасы и технику.

Работница Екатерина Казенна все время оккупации оставалась с животными. В одном из сараев она показала маты на стенах, которые оставили оккупанты. И они написаны с ошибками, утверждает она. Россияне украли тракторы, сеялки, вывезли даже корм для коров. По ее словам, они удивлялись, что в Украине скот живет лучше людей в России – с пластиковыми окнами и бойлерами.

Около 90% хозяйства уничтожено, рассказывают на предприятии. Все в руинах, ущерб в агроферме еще даже не считали, а с уничтожением только этого предприятия государство потеряло более 14 млрд грн, подсчитала Госэкоинспекция.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

Теги: животные, оккупация, Харьковская область, война России против Украины, фермеры, российские оккупанты
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