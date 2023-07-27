Оккупанты в попытке спасти курортный сезон хотят открыть аквапарк в Бердянске, где практически нет воды

Он отметил, что остался последний месяц лета, а курортный сезон в оккупированном Бердянске не состоялся, никаких отдыхающих нет.

"Россияне решили в последний летний месяц открыть аквапарк в Бердянске. Я знаю, что он не сможет там работать на полную мощность, потому что не смогут справиться с этим оборудованием. Сейчас курортный сезон в Бердянске выглядит так, что приезжают оккупанты из России или временно оккупированного Крыма, на местном базаре вместо арбузов или винограда покупают топоры и молотки, а затем едут гибнуть на линию фронта в Запорожской области", – сказал Дудукалов.

Он прокомментировал информацию о том, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал открыть в Бердянске филиал детского лагеря "Артек", который находится в оккупированном Крыму.

"Артек" и тому подобное – это такие потуги и фейки, из которых ничего не выйдет. Никаких свершений оккупанты здесь не достигнут. Уже второй год так проходит курортный сезон в Бердянске", – сказал он.

Дудукалов подчеркнул, что в городе большие проблемы с пресной водой. По его словам, еще до подрыва Каховской ГЭС были сложности, так как оккупанты не могли справиться с водопроводом, который тянул воду почти 200 км из Каховского водохранилища. По его словам, после разрушения россиянами дамбы вода практически отсутствует.

"Теперь воду для города оккупанты берут из реки Берда, которая не подходит ни по каким критериям. Вода сейчас в Бердянск подается по графику, и она ужасного качества. То есть вода в городе практически отсутствует", – сказал он.