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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в попытке спасти курортный сезон хотят открыть аквапарк в Бердянске, где практически нет воды

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Оккупанты хотят снова открыть аквапарк в Бердянске
Оккупанты хотят снова открыть аквапарк в Бердянске
Фото: EPA (архив)

В оккупированном Бердянске Запорожской области россияне собираются открыть существующий там аквапарк, чтобы привлечь отдыхающих в последний месяц лета. Об этом 27 июля рассказал "Еспресо" заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Он отметил, что остался последний месяц лета, а курортный сезон в оккупированном Бердянске не состоялся, никаких отдыхающих нет.

"Россияне решили в последний летний месяц открыть аквапарк в Бердянске. Я знаю, что он не сможет там работать на полную мощность, потому что не смогут справиться с этим оборудованием. Сейчас курортный сезон в Бердянске выглядит так, что приезжают оккупанты из России или временно оккупированного Крыма, на местном базаре вместо арбузов или винограда покупают топоры и молотки, а затем едут гибнуть на линию фронта в Запорожской области", – сказал Дудукалов.

Он прокомментировал информацию о том, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал открыть в Бердянске филиал детского лагеря "Артек", который находится в оккупированном Крыму.

"Артек" и тому подобное – это такие потуги и фейки, из которых ничего не выйдет. Никаких свершений оккупанты здесь не достигнут. Уже второй год так проходит курортный сезон в Бердянске", – сказал он.

Дудукалов подчеркнул, что в городе большие проблемы с пресной водой. По его словам, еще до подрыва Каховской ГЭС были сложности, так как оккупанты не могли справиться с водопроводом, который тянул воду почти 200 км из Каховского водохранилища. По его словам, после разрушения россиянами дамбы вода практически отсутствует.

"Теперь воду для города оккупанты берут из реки Берда, которая не подходит ни по каким критериям. Вода сейчас в Бердянск подается по графику, и она ужасного качества. То есть вода в городе практически отсутствует", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Артек, курортный сезон, вода, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, российские оккупанты
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