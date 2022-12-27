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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили, что семью из восьми человек в Макеевке убили местные грабители, это откровенная ложь – Андрющенко

Опыт оккупации показывает, что россияне покрывают преступления россиян, отметил Андрющенко после убийства в Макеевке
Опыт оккупации показывает, что россияне покрывают преступления россиян, отметил Андрющенко после убийства в Макеевке
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из восьми человек. Оккупационные власти заявили, что это сделали грабители и их якобы уже задержали. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что, по его данным, убийцы были в военной форме, возможно, они из ЧВК "Вагнер".

По данным российских СМИ, семью убили 26 декабря вечером из автоматического оружия. Среди погибших, по разным данным, трое или четверо детей, самый младший из погибших – годовалый ребенок.

На следующее утро оккупационная полиция заявила о задержании "по горячим следам" предполагаемых убийц – трое ранее судимых местных жителей, которые "признались, что совершили преступление в целях хищения автомобиля и ценного имущества".

"Это откровенная ложь, и оккупанты не говорят кучу деталей. Сознательно. Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья – ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции. Все публичные источники Макеевки сообщали (фактически прямо называли), что преступление совершено военными", – подчеркнул Анрдющенко. 

По его словам, версия о том, что настоящие убийцы – из ЧКВ "Вагнер" (ее высказывал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко), – "логичное предположение, но только предположение".

"Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работу с инсайдерами с нашей командой, можем утверждать, что действительно убийство имело место и совершенно несколькими нелюдями в военной форме", – написал Андрющенко.

Он отметил, что, судя по опыту Мариуполя в оккупации, "россияне, как всегда, покрывают преступления россиян".

По мнению Андрющенко, "это только начало" и в дальнейшем подобные преступления набранных на фронт и получивших оружие "извергов и преступников" будут происходить не только на оккупированных территориях, но и в РФ. 

Теги: убийство, Донецкая область, оккупация, Макеевка, дети, война России против Украины, ромы, Петр Андрющенко
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