Оккупанты заявили, что семью из восьми человек в Макеевке убили местные грабители, это откровенная ложь – Андрющенко

Опыт оккупации показывает, что россияне покрывают преступления россиян, отметил Андрющенко после убийства в Макеевке Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

По данным российских СМИ, семью убили 26 декабря вечером из автоматического оружия. Среди погибших, по разным данным, трое или четверо детей, самый младший из погибших – годовалый ребенок.

На следующее утро оккупационная полиция заявила о задержании "по горячим следам" предполагаемых убийц – трое ранее судимых местных жителей, которые "признались, что совершили преступление в целях хищения автомобиля и ценного имущества".

"Это откровенная ложь, и оккупанты не говорят кучу деталей. Сознательно. Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья – ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции. Все публичные источники Макеевки сообщали (фактически прямо называли), что преступление совершено военными", – подчеркнул Анрдющенко.

По его словам, версия о том, что настоящие убийцы – из ЧКВ "Вагнер" (ее высказывал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко), – "логичное предположение, но только предположение".

"Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работу с инсайдерами с нашей командой, можем утверждать, что действительно убийство имело место и совершенно несколькими нелюдями в военной форме", – написал Андрющенко.

Он отметил, что, судя по опыту Мариуполя в оккупации, "россияне, как всегда, покрывают преступления россиян".

По мнению Андрющенко, "это только начало" и в дальнейшем подобные преступления набранных на фронт и получивших оружие "извергов и преступников" будут происходить не только на оккупированных территориях, но и в РФ.