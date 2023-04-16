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"Оком Мордора стало меньше". Тероборона Харькова поразила самодельным дроном российский комплекс наблюдения. Видео

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Поражение показали с двух ракурсов
Поражение показали с двух ракурсов
Скриншот: Харківська окрема бригада територіальної оборони / Facebook

Харьковская отдельная бригада территориальной обороны сообщила 15 апреля о поражении самодельным дроном-камикадзе наблюдательного комплекса российских оккупантов. Видео опубликовано в Facebook.

"Бойцами Харьковской отдельной бригады территориальной обороны вместе с волонтерами-изобретателями из Харькова проведено боевое крещение дрона-камикадзе, которым успешно поражен вражеский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П", с помощью которого орки следили за перемещением ВСУ. Одним оком Мордора стало меньше", – говорится в сообщении.

В ТрО отметили, что "дрон сделан собственноручно, и если таких птичек станет больше, то враг никогда не закроет глаза от страха".

В ролике поражение вышки с "Муром-П" показано с двух ракурсов: сбоку и с камеры самого дрона-камикадзе.

Telegram-канал "Белгородский осведомитель" пишет, что комплекс "Муром-П" был уничтожен украинскими военными в районе Цаповки Белгородской области (село расположено в километре от границы с Украиной).

видео

Видео: Харківська окрема бригада територіальної оборони / Facebook
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, оборона, Белгородская область, волонтеры, ВСУ, территориальная оборона, дрон-камикадзе
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