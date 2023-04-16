"Оком Мордора стало меньше". Тероборона Харькова поразила самодельным дроном российский комплекс наблюдения. Видео

"Бойцами Харьковской отдельной бригады территориальной обороны вместе с волонтерами-изобретателями из Харькова проведено боевое крещение дрона-камикадзе, которым успешно поражен вражеский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П", с помощью которого орки следили за перемещением ВСУ. Одним оком Мордора стало меньше", – говорится в сообщении.

В ТрО отметили, что "дрон сделан собственноручно, и если таких птичек станет больше, то враг никогда не закроет глаза от страха".

В ролике поражение вышки с "Муром-П" показано с двух ракурсов: сбоку и с камеры самого дрона-камикадзе.

Telegram-канал "Белгородский осведомитель" пишет, что комплекс "Муром-П" был уничтожен украинскими военными в районе Цаповки Белгородской области (село расположено в километре от границы с Украиной).