ООН: В Украине подтверждена гибель минимум 6,1 тыс. человек, ранены более 9 тыс.

В ООН назвали количество погибших и раненых мирных украинцев в результате войны Фото: EPA

В документе говорится о 299 погибших за сентябрь – 93 мужчины, 73 женщины, пять девочек и шесть мальчиков, а также один ребенок и 121 взрослый, пол которых еще не удалось установить. Ранены 923 человека – 200 мужчин, 129 женщин, 15 девочек и 27 мальчиков, а также 17 детей и 535 взрослых, пол которых еще не известен.

В это число входят 236 погибших и 790 раненых в 129 населенных пунктах на подконтрольных Украине территориях на момент гибели или ранения. Это составляет 84% от общего количества.

Еще 63 погибших и 133 раненых зафиксировано в 10 населенных пунктах в частях Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем вооруженных сил Российской Федерации и связанных с ней вооруженных групп, это 16% от общего количества.

Из-за взрывного оружия с большой зоной поражения погибли 292 и получили ранения 872 человек, или 95% от общего количества.

Мины и взрывоопасные пережитки войны стали причиной гибели семи и ранения 51 человека, или 5% от общего количества.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения в ООН УВКПЧ ООН зафиксировало 15 246 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 6114 погибших и 9132 раненых.

Погибли 2380 мужчин, 1633 женщины, 162 девочки и 193 мальчика, а также 35 детей и 1711 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Ранены 1912 мужчин, 1382 женщины, 196 девочек и 268 мальчиков, а также 226 детей и 5148 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных залповых систем огня, а также ракетные и авиаудары, говорится в документе.

В отчете подчеркивается, что, по мнению УВКПЧ ООН, реальные числа значительно выше, так как получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении. Это относится, например, к населенным пунктам Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область).