Россия перебрасывает в Украину войска из Сибири и Сирии – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии, базирующихся в административных границах Сибирского военного округа, и контингента российских войск в Сирии", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3-го армейского корпуса оккупационных войск оказались не в состоянии эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.
"Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов в Украине, по данным Генштаба ВСУ на 3 октября, составили около 60 430 военных.