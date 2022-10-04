Россия перебрасывает в Украину войска из Сибири и Сирии – Генштаб ВСУ

Потери российских оккупантов в Украине, по данным Генштаба ВСУ на 3 октября, составили приблизительно 60 430 военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии, базирующихся в административных границах Сибирского военного округа, и контингента российских войск в Сирии", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3-го армейского корпуса оккупационных войск оказались не в состоянии эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

"Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)