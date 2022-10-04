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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов и поразили 28 районов скопления сил противника – Генштаб

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В конце августа начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов возле семи населенных пунктов. Об этом 4 октября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по российским захватчикам 22 удара. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских беспилотника.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также пять других важных для оккупантов объектов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BqRMSyrnYUnyGnrPdiTHwJJezYRRpYuABEeHaP3WkUiYqJB8dPaS7Zf1UJb1K3qvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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