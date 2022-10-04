ВСУ отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов и поразили 28 районов скопления сил противника – Генштаб

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По данным Генштаба, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по российским захватчикам 22 удара. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских беспилотника.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также пять других важных для оккупантов объектов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)