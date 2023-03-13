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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опасаясь России, страны НАТО не дают Украине самолеты, но предоставляют их другим воюющим странам – SIPRI

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Из-за войны Украина стала третьим в мире импортером западного оружия
Из-за войны Украина стала третьим в мире импортером западного оружия
Фото: americanhomefront.wunc.org

Военная помощь союзников в борьбе с российской агрессией вывела Украину в 2022 году на третье место в мире по импорту вооружений. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный 13 марта Стокгольмским институтом изучения проблем мира (SIPRI).

В 1991–2021 годах Киев ввозил незначительный объем оружия и военной техники, но ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения РФ, говорится в документе.

"В результате военной помощи США и многих европейских государств Украина стала третьим по величине импортером основных вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м по величине в 2018–2022 годах. На Украину приходилось 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период", – пишет SIPRI.

По словам представителя института Питера Виземана, из-за опасений, что поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО пока отклоняют запросы Украины на них.

"В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликт, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", – отметил он.

Также в отчете сказано, что общий импорт основных вооружений европейскими государствами с 2013-го по 2022 год вырос на 47%, в то время как глобальный уровень международных поставок оружия снизился на 5,1%.

Согласно новым данным, доля США в мировом экспорте вооружений увеличилась с 33% до 40%, а доля России, наоборот, сократилась  с 22% до 16%.

Контекст:

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин.

США после нападения РФ 24 февраля 2022 года прошлого года выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около $32,2 млрд, отметили в Пентагоне в начале марта 2023 года.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, импорт, военная техника, военная помощь, SIPRI, война России против Украины
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