Опасаясь России, страны НАТО не дают Украине самолеты, но предоставляют их другим воюющим странам – SIPRI

В 1991–2021 годах Киев ввозил незначительный объем оружия и военной техники, но ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения РФ, говорится в документе.

"В результате военной помощи США и многих европейских государств Украина стала третьим по величине импортером основных вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м по величине в 2018–2022 годах. На Украину приходилось 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период", – пишет SIPRI.

По словам представителя института Питера Виземана, из-за опасений, что поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО пока отклоняют запросы Украины на них.

"В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликт, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", – отметил он.

Также в отчете сказано, что общий импорт основных вооружений европейскими государствами с 2013-го по 2022 год вырос на 47%, в то время как глобальный уровень международных поставок оружия снизился на 5,1%.

Согласно новым данным, доля США в мировом экспорте вооружений увеличилась с 33% до 40%, а доля России, наоборот, сократилась с 22% до 16%.