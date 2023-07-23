"Оружие победы". Десантно-штурмовые войска показали британские танки Challenger 2. Видео

"Оружие Победы: танк Challenger 2 Один из лучших современных танков в мире Challenger 2 стоит на вооруженных в Десантно-штурмовых войсках ВСУ", – заявил пресс-центр ДШВ в Facebook.

Контекст:

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки. 4 марта тогдашний посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что было обещано 14 танков Challenger 2, но в результате визита президента Владимира Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что все обещанные танки Challenger 2 уже находятся на территории Украины.