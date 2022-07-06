Основатель Favbet Foundation передал ВСУ оружие стоимостью более 630 тыс. грн

"Мы получили винтовку Desertech SRS A-1 калибра 338. Это действительно крутое оружие для нашего снайпера, и он уже пристреливает его под себя. Стоимость такой винтовки на рынке – около $18 тыс., и мы очень благодарны за то, что нам помогли купить ее. Также нам передали качественный прицел, патроны и все необходимое для эффективной работы снайпера по позициям врага", – рассказал один из военных подразделения.

Stealth Recon Scout (DT SRS) – это снайперская винтовка, разработанная небольшой американской компанией Desert Tactical Arms. Чтобы повысить ее тактическую гибкость, создатели решили сделать ее модульной, что обеспечивает стрелкам возможность тренировки с более дешевыми патронами.

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