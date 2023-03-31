ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Основатель WhiteBIT Владимир Носов: Мы – одни из крупнейших частных донаторов помощи Украине. Конечно, это не нравится врагу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Носов: Сегодня социально ответственный бизнес это проактивный бизнес. Никто не ждет указания сверху
Владимир Носов: Сегодня социально ответственный бизнес – это проактивный бизнес. Никто не ждет указания сверху
Фото: Vladimir Nosov / Facebook

Украина должна стать одним из ключевых цифровых хабов Европы. Об этом основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов рассказал в интервью ТСН. Он отметил, что Украина по итогам прошлого года заняла третье место в мировом рейтинге стран, где технологии блокчейна получили наибольшее распространение, и первое место в мире по количеству владельцев криптовалюты.

WhiteBIT как биржа с украинскими корнями исключила Россию изо всех процессов и уже больше года системно помогает Вооруженным силам Украины, сообщил бизнесмен. 

"Парадокс в том, что в моем понимании между биржей WhiteBIT, которая перевела на гуманитарные и военные нужды уже более $11 млн, и малым бизнесом, оставшимся в Украине во время войны и просто работающим, нет принципиальной разницы. Каждый вносит свой вклад. Я знаю многих предпринимателей, которые могли закрыть бизнес в Украине и открыть его за границей. Но сохранили рабочие места и работают дальше. Сегодня социально ответственный бизнес – это проактивный бизнес. Никто не ждет указания сверху, а все объединяют свои усилия. Для взаимоподдержки в бизнес-процессах, для закрытия сборов, для поддержки других социальных инициатив. А ежедневный донатинг – это уже безусловная часть нас", – отметил он.

Одной из своих целей Носов назвал образовательную, так как для многих украинцев все возможности и преимущества блокчейна еще не совсем понятны.

"Интерес к цифровым активам и новым технологиям в целом растет в Украине. Наша задача трансформировать это любопытство в потенциал. Криптоактивы показали себя как удобный инструмент для перевода и хранения средств во время войны, предложили быстрые решения, на которые традиционные финансовые инструменты не способны, – объяснил бизнесмен. – Отдельно упомяну и образовательное направление, которое мы развиваем совместно с партнерами по индустрии и государственными институтами. Верю в то, что Украина может и должна стать одним из ключевых цифровых хабов Европы".

По его словам, биржа WhiteBIT давно вышла на новый уровень, когда в основе бизнес-модели лежат ценности и эмоции, а не просто желание зарабатывать.

"Цель WhiteBIT – увеличить осведомленность о возможностях крипто- и блокчейн-технологий, и сотрудничество с Минцифры, Могилянкой и другими партнерами по криптоиндустрии – наш путь достижения этой цели. Кроме того, я уверен, что именно в этом государство и бизнес могут эффективно работать вместе. Мы начинали строить WhiteBIT, когда информацию нужно было собирать, как пазл, и сталкиваться со скептическими настроениями. Для следующего поколения криптосообщества мы хотим сделать путь входа в индустрию максимально коротким", – заявил Носов.

Он также прокомментировал негативные публикации о компании, которые периодически появляются в сети.

"Как только компания достигает определенного уровня и продолжает расти, всегда найдутся люди или группы, которые захотят все обесценить. Более того, часть экономического фронта состоит в том, что Россия борется с украинским бизнесом, активно помогающим Украине. А мы – одни из крупнейших донаторов помощи Украине. Конечно, это не нравится врагу. И, конечно, будут те, кто будет поливать нас грязью за помощь украинцам, военным, за сотрудничество с государственными органами в помощи украинцам, за поддержку благотворительных или образовательных проектов и т.д. Когда мы выходим в публичное поле, понимаем все риски и готовы к ним. Мы неукоснительно выполняем все нормы AML-комплаенса для выявления и мониторинга деятельности по отмыванию денег в крипто- и фиатных операциях. Соблюдаем все нормы верификации клиентов, как прозрачный бизнес мы всегда сотрудничаем с правоохранительными и судебными органами. И, на самом деле, имеем огромное количество наград и благодарностей за это", – объяснил бизнесмен.

Носов рассказал, что WhiteBIT открыла восемь международных офисов и входит в топ-5 самых крупных криптовалютных компаний в Европе. 3,5 млн пользователей биржи находятся в 150 странах мира.

Теги: Украина, бизнес, помощь, биржа, технологии, украинцы, финансы, криптовалюта, блокчейн, Минцифры, бизнесмен, Владимир Носов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (112547)
2
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (95376)
3
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (89339)
4
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (45646)
5
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (35422)
6
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (31692)
7
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (29038)
8
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес (28733)
 
 
 
 