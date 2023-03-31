Основатель WhiteBIT Владимир Носов: Мы – одни из крупнейших частных донаторов помощи Украине. Конечно, это не нравится врагу

WhiteBIT как биржа с украинскими корнями исключила Россию изо всех процессов и уже больше года системно помогает Вооруженным силам Украины, сообщил бизнесмен.

"Парадокс в том, что в моем понимании между биржей WhiteBIT, которая перевела на гуманитарные и военные нужды уже более $11 млн, и малым бизнесом, оставшимся в Украине во время войны и просто работающим, нет принципиальной разницы. Каждый вносит свой вклад. Я знаю многих предпринимателей, которые могли закрыть бизнес в Украине и открыть его за границей. Но сохранили рабочие места и работают дальше. Сегодня социально ответственный бизнес – это проактивный бизнес. Никто не ждет указания сверху, а все объединяют свои усилия. Для взаимоподдержки в бизнес-процессах, для закрытия сборов, для поддержки других социальных инициатив. А ежедневный донатинг – это уже безусловная часть нас", – отметил он.

Одной из своих целей Носов назвал образовательную, так как для многих украинцев все возможности и преимущества блокчейна еще не совсем понятны.

"Интерес к цифровым активам и новым технологиям в целом растет в Украине. Наша задача трансформировать это любопытство в потенциал. Криптоактивы показали себя как удобный инструмент для перевода и хранения средств во время войны, предложили быстрые решения, на которые традиционные финансовые инструменты не способны, – объяснил бизнесмен. – Отдельно упомяну и образовательное направление, которое мы развиваем совместно с партнерами по индустрии и государственными институтами. Верю в то, что Украина может и должна стать одним из ключевых цифровых хабов Европы".

По его словам, биржа WhiteBIT давно вышла на новый уровень, когда в основе бизнес-модели лежат ценности и эмоции, а не просто желание зарабатывать.

"Цель WhiteBIT – увеличить осведомленность о возможностях крипто- и блокчейн-технологий, и сотрудничество с Минцифры, Могилянкой и другими партнерами по криптоиндустрии – наш путь достижения этой цели. Кроме того, я уверен, что именно в этом государство и бизнес могут эффективно работать вместе. Мы начинали строить WhiteBIT, когда информацию нужно было собирать, как пазл, и сталкиваться со скептическими настроениями. Для следующего поколения криптосообщества мы хотим сделать путь входа в индустрию максимально коротким", – заявил Носов.

Он также прокомментировал негативные публикации о компании, которые периодически появляются в сети.

"Как только компания достигает определенного уровня и продолжает расти, всегда найдутся люди или группы, которые захотят все обесценить. Более того, часть экономического фронта состоит в том, что Россия борется с украинским бизнесом, активно помогающим Украине. А мы – одни из крупнейших донаторов помощи Украине. Конечно, это не нравится врагу. И, конечно, будут те, кто будет поливать нас грязью за помощь украинцам, военным, за сотрудничество с государственными органами в помощи украинцам, за поддержку благотворительных или образовательных проектов и т.д. Когда мы выходим в публичное поле, понимаем все риски и готовы к ним. Мы неукоснительно выполняем все нормы AML-комплаенса для выявления и мониторинга деятельности по отмыванию денег в крипто- и фиатных операциях. Соблюдаем все нормы верификации клиентов, как прозрачный бизнес мы всегда сотрудничаем с правоохранительными и судебными органами. И, на самом деле, имеем огромное количество наград и благодарностей за это", – объяснил бизнесмен.

Носов рассказал, что WhiteBIT открыла восемь международных офисов и входит в топ-5 самых крупных криптовалютных компаний в Европе. 3,5 млн пользователей биржи находятся в 150 странах мира.