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Binance закрыла для россиян и проживающих на территории РФ доступ к операциям в долларах США и евро

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Европейцам Binancе запретил использовать рубли
Европейцам Binancе запретил использовать рубли
Фото: binance.com

Международная криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян и проживающих на территории России доступ к операциям в долларах США и евро. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 9 марта сообщил в Telegram.

По его словам, это ограничение предусмотрено в десятом пакете санкций, введенном Европейским союзом против РФ за вторжение в Украину.

"Теперь граждане России, а также другие физические лица, проживающие на ее территории (независимо от их гражданства) не смогут больше покупать и продавать доллары и евро в P2P-сервисе от Binance. При попытке провести сделки в долларах или евро платформа предлагает пользователям из РФ выбрать местную валюту в соответствии с правилами работы Binance для страны, указанной при верификации", – говорится в сообщении нардепа.

Гетманцев отметил, что гражданам стран ЕС, в свою очередь, закрыт доступ к операциям с рублями.
Для продолжения использования Binance P2P пользователям предлагается выбирать другие доступные  валюты.

Контекст:

О необходимости полностью граничить РФ в трейдинговых операциях с криптовалютой 29 сентября 2022 года писал депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его данным, в ЕС обсуждался запрет для криптобирж в Европе открывать и обслуживать аккаунты граждан РФ на любые суммы. Сейчас для россиян действует  лимит на €10 тыс. Но количество аккаунтов, которые превышают установленный лимит в €10 тыс. и подпадают под санкции, составляет лишь 0,5%.

Теги: Россия, евро, санкции, доллар, российская агрессия, Евросоюз, криптовалюта
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