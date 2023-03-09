Binance закрыла для россиян и проживающих на территории РФ доступ к операциям в долларах США и евро

По его словам, это ограничение предусмотрено в десятом пакете санкций, введенном Европейским союзом против РФ за вторжение в Украину.

"Теперь граждане России, а также другие физические лица, проживающие на ее территории (независимо от их гражданства) не смогут больше покупать и продавать доллары и евро в P2P-сервисе от Binance. При попытке провести сделки в долларах или евро платформа предлагает пользователям из РФ выбрать местную валюту в соответствии с правилами работы Binance для страны, указанной при верификации", – говорится в сообщении нардепа.

Гетманцев отметил, что гражданам стран ЕС, в свою очередь, закрыт доступ к операциям с рублями.

Для продолжения использования Binance P2P пользователям предлагается выбирать другие доступные валюты.