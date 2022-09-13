Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино в России – Подоляк

Михаил Подоляк рассказал, что нужно для дестабилизации ситуации в России Фото: president.gov.ua

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", – заявил он.

Подоляк также отметил, что Украине необходимо защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО, потому что Россия будет воевать только с гражданскими.

По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя). — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 13, 2022