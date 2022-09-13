Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино в России – Подоляк

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", – заявил он.
Подоляк также отметил, что Украине необходимо защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО, потому что Россия будет воевать только с гражданскими.
По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя).— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 13, 2022
В 2014 году Россия развязала войну на Донбассе, хотя публично не признавала своего участия в ней. Части Донецкой и Луганской областей вместе с областными центрами были оккупированы. Там были объявлены "народные республики", которые не признаются подавляющим большинством стран мира.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия ставила задачу полностью захватить Луганскую и Донецкую области.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.