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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отрицает существование украинской государственности ". СБУ сообщила о подозрении бывшему советнику Гиркина

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В СБУ отметили, что проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности подозреваемого, который сейчас находится на территории России
В СБУ отметили, что проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности подозреваемого, который сейчас находится на территории России
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины 19 апреля в Telegram сообщила, что собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, который "публично отрицает существование украинской государственности".

По данным спецслужбы, в 2014 году подозреваемый был советником бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и сейчас позиционирует себя как "православный публицист".

"Также он возглавляет общественную организацию "Народный собор", которая является украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой РПЦ. После захвата Крыма злоумышленник скрылся на временно оккупированную территорию украинского полуострова. Там он был постоянным гостем эфиров российских телеканалов, где выступал в роли политического или религиозного эксперта и оправдывал агрессию [РФ] против Украины", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, после полномасштабного вторжения страны-агрессора России Дусь уже в Москве "публично восхвалял" участников оккупационных группировок РФ, а также призывал бойцов ВСУ не сопротивляться российским захватчикам.

"Кроме того, он активно "разгонял" нарративы Кремля по поводу "притеснений" представителей УПЦ МП и восхвалял антиукраинскую деятельность московского патриарха Кирилла. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности подозреваемого, который сейчас находится на территории России.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, РПЦ, УПЦ МП, агрессия, боевики, Игорь Гиркин, вторжение, ДНР, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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