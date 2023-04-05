ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки обстреляла три района Харьковской области, люди не пострадали – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В области повреждены жилые дома, хозпостройки и частный транспорт
В области повреждены жилые дома, хозпостройки и частный транспорт
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За последние сутки армия России обстреляла три района Харьковской области – Богодуховский, Купянский и Чугуевский. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 5 апреля сообщил в Telegram.

Под огнем был Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелечье, Песчаное, Огурцово и другие населенные пункты, говорится в сообщении.

"Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района. В селе Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль", – написал Синегубов.

В результате обстрела села Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Там обошлось без пострадавших, уточнил Синегубов.

Только за последние сутки пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали почти 9 га территории области и обезвредили 263 взрывоопасных предмета, добавил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, Чугуев, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
Галина ГРИШИНА
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Галина ГРИШИНА
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Галина ГРИШИНА
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Галина ГРИШИНА
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Галина ГРИШИНА
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Галина ГРИШИНА
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
Галина ГРИШИНА
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (92102)
2
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (79742)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (75403)
4
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (56355)
5
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (55874)
6
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (38737)
7
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (36107)
8
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (35638)
 
 
 
 