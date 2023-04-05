РФ за сутки обстреляла три района Харьковской области, люди не пострадали – ОВА

Под огнем был Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелечье, Песчаное, Огурцово и другие населенные пункты, говорится в сообщении.

"Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района. В селе Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль", – написал Синегубов.

В результате обстрела села Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Там обошлось без пострадавших, уточнил Синегубов.

Только за последние сутки пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали почти 9 га территории области и обезвредили 263 взрывоопасных предмета, добавил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.