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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парамедики получили помощь от Фонда Виктора Пинчука

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Аптечки укомплектованы по стандартам НАТО
Аптечки укомплектованы по стандартам НАТО
Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

Фонд Виктора Пинчука передал очередную партию средств тактической медицины гражданским и военным парамедикам – 4 тыс. индивидуальных аптечек IFAK и 100 рюкзаков неотложной помощи, сообщили 9 ноября в пресс-службе организации.

Индивидуальные тактические аптечки американского производства для военных укомплектованы по стандартам НАТО и содержат только необходимое для оказания экстренной медицинской помощи – остановки тяжелого кровотечения или спасения жизни при ранении грудной клетки.

"Для предоставления широкого спектра помощи парамедикам было передано 100 рюкзаков неотложной помощи максимальной комплектации. Кроме обязательных турникетов, кровоостанавливающих Celox, израильских бандажей, рюкзаки содержат медицинские средства для перевязок, помощи при перекрытии дыхательных путей, брюшных ранениях и поражениях грудной клетки, шоковых состояниях при значительной кровопотере", – сказано в сообщении.

С помощью такого рюкзака парамедик сможет оказать неотложную помощь не менее 20 разным людям, отметили в фонде.

"Спасибо за постоянную поддержку! Получить рюкзак такого формата – редкость. В его состав входит полный набор средств тактической медицины, зарекомендовавших себя как лучшие в мире. Они добавляют шансов сохранить жизнь тяжелораненым воинам и спасти мирных украинцев, ставших жертвами страны-террориста", – цитирует пресс-служба слова парамедика одной из механизированных бригад.

В фонде добавили, что медицинское направление остается одним из приоритетных: с начала войны фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более $45,3 млн на помощь Вооруженным силам, гражданскому населению и гуманитарным проектам.

Теги: медицина, Виктор Пинчук, военные, помощь, война России против Украины, медики, Елена Пинчук, врачи
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