Parimatch передал 27 дронов защитникам Украины

"За последние восемь месяцев БПЛА стали "глазами" наших защитников и надежным источником информации о театре боевых действий. Само понимание реальной ситуации способствует быстрым и слаженным действиям разных подразделений ВСУ. Чем больше такой технологической поддержки будет получать армия, тем быстрее сможет приблизить столь желанную победу”, – рассказала CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

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Видео: PM UKR / YouTube

C начала полномасштабного вторжения РФ бренд Parimatch оказал помощь Украине более чем на 269 млн грн, основная ее часть предназначена для ВСУ.