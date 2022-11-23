Parimatch передал ГСЧС Одесской области техническое оборудование

"Украинский бизнес, как и все общество, восхищается самоотверженностью спасателей, которые первыми выезжают на вызовы и устраняют последствия российских обстрелов. Чтобы одесская команда спасателей могла более оперативно и эффективно выполнять свои задачи, мы передали техническую поддержку. Она будет помогать координировать действия рабочих ГСЧС в регионе", – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.
За девять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Parimatch перевел на счета Минсоцполитики, фонда жен и матерей защитников Мариуполя, а также фонда Shakhtar Social ФК "Шахтер" более 7,4 млн грин в качестве гуманитарной помощи, добавили в пресс-службе.