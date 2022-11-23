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Parimatch передал ГСЧС Одесской области техническое оборудование

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Компания предоставила также комплектующие к переданной технике
Компания предоставила также комплектующие к переданной технике
Фото: пресс-служба Parimatch

Бренд Parimatch передал ГУ ГСЧС Украины в Одесской области мониторы, ноутбуки, видеокамеры, устройства безопасного питания, системные блоки и комплектующие к ним. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе компании.

"В борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций и многочисленных вражеских обстрелов представители ГСЧС нуждаются в современной технике. Она пригодится как для слаженной работы между главным управлением и спасателями на местах, так и для фиксации, обработки и ускоренной передачи информации с мест событий. Понимая эту потребность, Parimatch предоставил более 45 единиц техники Главному управлению ГСЧС в Одесской области", – сказано в сообщении.

Компания передала также комплектующие к технике – сетевые фильтры, кабели питания, VGA, DVI-кабели и адаптеры.

"Украинский бизнес, как и все общество, восхищается самоотверженностью спасателей, которые первыми выезжают на вызовы и устраняют последствия российских обстрелов. Чтобы одесская команда спасателей могла более оперативно и эффективно выполнять свои задачи, мы передали техническую поддержку. Она будет помогать координировать действия рабочих ГСЧС в регионе", – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

За девять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Parimatch перевел на счета Минсоцполитики, фонда жен и матерей защитников Мариуполя, а также фонда Shakhtar Social ФК "Шахтер" более 7,4 млн грин в качестве гуманитарной помощи, добавили в пресс-службе.

Теги: ГСЧС, помощь, Одесская область, Parimatch
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