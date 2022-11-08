ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Parimatch передал украинским защитникам 11 дронов, дельтаплан, 17 автомобилей и другую помощь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
C начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch оказал помощь Украине более чем на 280 млн грн
C начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch оказал помощь Украине более чем на 280 млн грн
Фото: пресс-служба Parimatch

Бренд Parimatch, реагируя на потребности конкретных подразделений ВСУ, передал защитникам 11 дронов и дельтаплан, а также 17 автомобилей, 172 единицы зимней резины и четыре комплекта бронированной резины. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе компании.

Также он помог с комплектующими для утепления бойцов и медицинским оборудованием для оперативной помощи на передовой.

"Ежедневно наши люди и наши города подвергаются атакам со стороны российской армии. И каждый удар по объектам инфраструктуры, жилым домам или детским площадкам вызывает единственную возможную ответную реакцию – еще больше сплоченности общества и еще более технологическую поддержку ВСУ. Мы отправляем на передовую дополнительное количество современного и необходимого нашим защитникам оборудования, которое будет приближать нашу победу", – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

ВИДЕО
Видео: PM UKR / YouTube

C начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch оказал Украине помощь более чем на 280 млн грн, основная ее часть предназначена для ВСУ. Компания на постоянной основе обеспечивает армию средствами индивидуальной защиты, военным оборудованием, а с наступлением холодов – теплой одеждой и обувью.

Теги: автомобили, военные, помощь, ВСУ, война России против Украины, одежда, обувь, Parimatch
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (158465)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (102173)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (78974)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (50782)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (50086)
6
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (44336)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43752)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35400)
 
 
 
 