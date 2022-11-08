Parimatch передал украинским защитникам 11 дронов, дельтаплан, 17 автомобилей и другую помощь

C начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch оказал помощь Украине более чем на 280 млн грн Фото: пресс-служба Parimatch

Также он помог с комплектующими для утепления бойцов и медицинским оборудованием для оперативной помощи на передовой.

"Ежедневно наши люди и наши города подвергаются атакам со стороны российской армии. И каждый удар по объектам инфраструктуры, жилым домам или детским площадкам вызывает единственную возможную ответную реакцию – еще больше сплоченности общества и еще более технологическую поддержку ВСУ. Мы отправляем на передовую дополнительное количество современного и необходимого нашим защитникам оборудования, которое будет приближать нашу победу", – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

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Видео: PM UKR / YouTube

C начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch оказал Украине помощь более чем на 280 млн грн, основная ее часть предназначена для ВСУ. Компания на постоянной основе обеспечивает армию средствами индивидуальной защиты, военным оборудованием, а с наступлением холодов – теплой одеждой и обувью.