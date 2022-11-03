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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Идет большая работа". Данилов оценил, как Запад помогает Украине с энергетикой

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B случае необходимости Европа будет поставлять Украине электроэнергию Данилов
B случае необходимости Европа будет поставлять Украине электроэнергию – Данилов
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Россия не может победить Украину военным путем, потому уничтожает мирную инфраструктуру. Об этом секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, Украина готовилась к подобным атакам РФ. Кроме того, есть готовность стран-партнеров помогать в обеспечении энергией и восстановлении инфраструктуры, считает Данилов.

"Мы подключились к энергосистеме Европы, и в случае необходимости нам окажут содействие в вопросе поставки электроэнергии. А что касается трансформаторов, сейчас ведут большую работу президент Украины, министр иностранных дел. Страны помогают нам, кто как может. Это касается и мобильных станций по выработке энергии и многого другого", – сказал секретарь СНБО.

Он считает, что коммуникация с союзниками в этой сфере идет очень эффективно и помощь будет только расти. Данилов также отметил, что у власти есть план урегулирования дефицита угля и другого топлива для энергогенерирующих мощностей страны.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

В случае острого дефицита электроэнергии в Украине после очередных российских ракетных атак Европа может ее поставлять. Об этом 1 ноября заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Теги: энергетика, СНБО, помощь, война России против Украины, Алексей Данилов
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