"Идет большая работа". Данилов оценил, как Запад помогает Украине с энергетикой

По его словам, Украина готовилась к подобным атакам РФ. Кроме того, есть готовность стран-партнеров помогать в обеспечении энергией и восстановлении инфраструктуры, считает Данилов.

"Мы подключились к энергосистеме Европы, и в случае необходимости нам окажут содействие в вопросе поставки электроэнергии. А что касается трансформаторов, сейчас ведут большую работу президент Украины, министр иностранных дел. Страны помогают нам, кто как может. Это касается и мобильных станций по выработке энергии и многого другого", – сказал секретарь СНБО.

Он считает, что коммуникация с союзниками в этой сфере идет очень эффективно и помощь будет только расти. Данилов также отметил, что у власти есть план урегулирования дефицита угля и другого топлива для энергогенерирующих мощностей страны.