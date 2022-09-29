Parimatch передал украинским защитникам на передовую 3655 бронежилетов

За семь месяцев российской агрессии Parimatch оказал помощь Вооруженным силам Украины и стране на 258 миллионов гривен Фото: пресс-служба Parimatch

"За месяцы войны многие запросы касались средств защиты и бронежилетов, которые и в начале войны уже было трудно найти и привезти в Украину. Ничто не сравнится с теми эмоциями, которые получаешь вместе с телефонным звонком или сообщением, что наш бронежилет спас жизнь конкретному военному. Такие истории мотивируют помогать и делать больше, чтобы приблизить победу Украины", – рассказала CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

За семь месяцев российской агрессии Parimatch оказал помощь Вооруженным силам Украины и стране на 258 млн грн, основная часть которых направлена на всестороннюю поддержку, отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)