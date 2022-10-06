Parimatch передал ВСУ в сентябре амуницию, автомобили и металлоискатели на 10 млн грн

Компания отправила на фронт четыре металлоискателя, оптические приборы, дроны и другое оборудование Фото: пресс-служба Parimatch

Большая часть средств пошла на закупку 395 единиц качественной и современной амуниции, четыре металлоискателя, оптические приборы и дроны. Кроме того, компания передала ВСУ 26 автомобилей и медицинские аптечки.

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Видео: Parimatch Ukraine / YouTube

“Для всех наших инициатив, которые сосредоточены вокруг поддержки армии, у нас единая мотивация – помочь тем, кто защищает Украину. Это наш приоритет работы в тылу. Продолжаем делать все от нас зависящее, и даже больше, чтобы ускорить приближение победы”, – рассказала CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

В сентябре компания также выделила деньги на гуманитарные цели: поддержала общественную организацию "Женщины из стали", созданную родственниками военных, которые оказались в плену, пропали без вести или погибли. Также Parimatch направил денежную помощь Министерству социальной политики в размере 1,2 млн грн на текущие гуманитарные потребности украинцев.