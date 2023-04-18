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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переселенцам из Луганской области Фонд Рината Ахметова отправил почти 4 тыс. продуктовых наборов

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В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

В Новомосковск и Богдановку Днепропетровской области Фонд Рината Ахметова отправил почти 4 тыс. продуктовых наборов, сообщили 18 апреля в пресс-службе организации.

"Наборы с продуктами длительного хранения получат люди, ранее проживавшие в Луганской области, которых война заставила покинуть свой дом и привычную жизнь. В составе продуктовых наборов – мука, крупа, макаронные изделия, сахар и соль. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"Если вам нужна продовольственная помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0-800-509-001 или пишите в мессенджер Фонда", – добавили в пресс-службе.

Теги: Луганская область, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Новомосковск, Богдановка, Фонд Рината Ахметова
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