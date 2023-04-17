Переселенцам из Мариупольского района Фонд Рината Ахметова отправил почти 6 тыс. продуктовых наборов

"В наборах продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"Если вам нужна продовольственная помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0-800-509-001 или пишите в мессенджер Фонда", – добавили в пресс-службе.