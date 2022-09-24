Переселенцы в столичном центре "Я – Мариуполь" получили от Фонда Рината Ахметова партию гигиенических наборов

"В состав наборов вошли средства первой необходимости: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок. Кроме гуманитарной помощи мариупольцы могут получить в хабе квалифицированную психологическую поддержку. Со взрослыми и детьми в центре работают опытные психологи Фонда Рината Ахметова. Они проводят для переселенцев как личные консультации, так и групповые занятия", – сказано в сообщении.

Контекст: Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.