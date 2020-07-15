Песков признал, что Кремль "располагает определенным влиянием" на боевиков "ЛДНР"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по нынешней ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "располагает определенным влиянием" на группировки "ЛДНР", которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей Украины. Как сообщает "РИА Новости", об этом он сказал 15 июля, отвечая на вопрос, "планирует ли Москва вмешаться" в ситуацию.

Песков добавил, что от комментариев по ситуации на Донбассе воздержится.

"РИА Новости" пишет, что вопрос был связан с сообщением группировки "ЛНР" о якобы трех обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Об обстрелах со стороны боевиков российское агентство в новости не упоминало.

По данным штаба операции Объединенных сил, в течение 14 июля боевики 18 раз нарушили режим тишины, ранения получили семеро украинских военнослужащих. Днем ранее, 13 июля, на Донбассе был убит украинский медик, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.