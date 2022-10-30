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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Петля здесь начинается". Профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и расторгают контракты с армией оккупанта – СБУ

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СБУ обнародовала аудио разговора оккупанта, жалующегося на большие потери от ВСУ
СБУ обнародовала аудио разговора оккупанта, жалующегося на большие потери от ВСУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Профессиональные российские военнослужащие, воюющие против Украины, массово разрывают контракты с российской армией. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 30 октября.

"Профессиональные военные России не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. У них гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных рашистов, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на нашей земле около двух месяцев, они целыми подразделениями разрывают контракты", – заявили в ведомстве. 

Пресс-центр СБУ обнародовал перехват разговора, в котором российский военнослужащий рассказывает жене, что он и его сослуживцы "собираются домой". 

"Короче, ну. Петля здесь, нах...й, начинается. Вообще жесть. Народу положили п...здец позавчера. Просто молодых пацанов, бл...дь, ни за что. Мы сегодня будем писать рапорты о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий этой армией российской. Тут до х...я они косяки порют. Нех...й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили", – заявил оккупант в разговоре с женой. 

На каком из направлений и когда именно был записан разговор, в СБУ не уточнили, однако напомнили номера телефонов горячей линии для добровольной сдачи в плен Украине: +380665803498 и +380931192984. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1637051956764757/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, военные, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий
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