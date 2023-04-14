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Побратимы в петиции просят присвоить погибшему военному Примаченко звание Героя Украины

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5 июня Примаченко погиб под Бахмутом, остановив оккупантов на позиции, где произошел прорыв
5 июня Примаченко погиб под Бахмутом, остановив оккупантов на позиции, где произошел прорыв
Скриншот: Ukrainian People's Youth NGO / YouTube

Побратимы погибшего украинского военного Владимира Примаченко с позывным Херсон зарегистрировали петицию с просьбой присвоить ему звание Героя Украины. Его биографию публиковал "Вечерний Киев".

В интервью Ukrainian People's Youth NGO Примаченко рассказывал, что родился в Кривом Роге, но более 30 лет прожил в Херсоне.

Примаченко воевал в Афганистане, а в 2014 году – на Донбассе в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Там он был ранен и получил инвалидность II группы.

ВИДЕО
Видео: Ukrainian People's Youth NGO / YouTube

С 2015 года Примаченко работал в Государственной службе по делам ветеранов. А в 2019 году возглавил киевский отдел Министерства по делам ветеранов Украины.

24 февраля 2022 года Примаченко пошел в военкомат, однако там ему отказали в мобилизации из-за инвалидности. Тогда он собрал побратимов-айдаровцев и добровольцев и пошел в территориальную оборону Киева. Он был одним из инициаторов и координатором создания ТрО в Голосеевском районе столицы. Служил командиром роты в 242-м батальоне ТрО. В середине мая 2022 года рота укрепляла позиции в Донецкой области.


Фото: vechirniy.kyiv.ua
Фото: vechirniy.kyiv.ua

5 июня Примаченко погиб под Бахмутом, остановив оккупантов на позиции, где произошел прорыв.

Как отмечают в петиции, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в июле 2022 года направил представление в Офис президента на присвоение "Героя Украины" Примаченко. Однако 13 января 2023 года вышел указ президента о награждении Примаченко орденом "За мужество" ІІІ степени.

Теперь его побратимы просят в петиции присвоить Примаченко "Героя Украины". На данный момент петицию подписали 15 тыс. человек. Чтобы собрать еще 10 тыс. подписей, осталось 11 дней. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Херсон, Афганистан, петиция, добровольцы, батальон Айдар, инвалидность, Валерий Залужный
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