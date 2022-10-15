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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 военным, в том числе командующему Воздушными силами ВСУ

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Звания Зеленский присвоил в День защитников и защитниц Украины
Звания Зеленский присвоил в День защитников и защитниц Украины
Фото: president.gov.ua

14 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский подписал 12 указов о присвоении звания Героя Украины. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Пресс-служба президента объяснила, что Героями Украины стали:

  • командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук (за организацию эффективной противовоздушной обороны Киева, Одессы, Львова, Днепра и других украинских городов, а также за успешное применение авиации и зенитных ракетных войск, что не позволило врагу господствовать в украинском воздушном пространстве);
  • полковник Олег Гончарук (за успешные бои в Запорожской области с превосходившими в несколько раз силами противника);
  • полковник Дмитрий Завадский (за организацию обороны в Луганской области);
  • полковник Евгений Кураш (за руководство подразделениями ВСУ на изюмском направлении Харьковской области);
  • подполковник Ростислав Козий (за оборону Луганской области);
  • подполковник Сергей Побережец (за командование зенитным ракетным дивизионом, который в том числе 10 октября уничтожил четыре крылатые ракеты врага и шесть БПЛА Shahed-136);
  • полковник Игорь Скибюк (руководил уничтожением противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма Харьковской области);
  • мастер-сержант Борис Харчук (за участие в отражении наступления врага, получил ранения и потерял треть левой руки);
  • подполковник Евгений Соловьев (командир эскадрильи, совершил 78 боевых вылетов, пилот Су-24М);
  • майор Национального антикоррупционного бюро Украины Иван Гвоздев (посмертно);
  • полковник Валерий Падитель.

Также президент Украины присвоил звание Героя Украины 99-летнему сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советских концлагерей Мирославу Симчичу "за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".

Контекст:

Утром 14 октября Зеленский опубликовал видеопоздравление. Он отметил, причина стойкости Украины – ее защитники и защитницы, а также народ, "который борется за свое право на жизнь".

"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день борющихся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победит, и это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народа, который всегда больше всего хотел одного – свободы. Для себя и своих детей", – сказал глава государства.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Герой Украины, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, ранение, День защитников и защитниц Украины
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