Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 военным, в том числе командующему Воздушными силами ВСУ

Пресс-служба президента объяснила, что Героями Украины стали:

Также президент Украины присвоил звание Героя Украины 99-летнему сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советских концлагерей Мирославу Симчичу "за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".

Контекст:

Утром 14 октября Зеленский опубликовал видеопоздравление. Он отметил, причина стойкости Украины – ее защитники и защитницы, а также народ, "который борется за свое право на жизнь".

"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день борющихся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победит, и это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народа, который всегда больше всего хотел одного – свободы. Для себя и своих детей", – сказал глава государства.