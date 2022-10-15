Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 военным, в том числе командующему Воздушными силами ВСУ

Пресс-служба президента объяснила, что Героями Украины стали:
- командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук (за организацию эффективной противовоздушной обороны Киева, Одессы, Львова, Днепра и других украинских городов, а также за успешное применение авиации и зенитных ракетных войск, что не позволило врагу господствовать в украинском воздушном пространстве);
- полковник Олег Гончарук (за успешные бои в Запорожской области с превосходившими в несколько раз силами противника);
- полковник Дмитрий Завадский (за организацию обороны в Луганской области);
- полковник Евгений Кураш (за руководство подразделениями ВСУ на изюмском направлении Харьковской области);
- подполковник Ростислав Козий (за оборону Луганской области);
- подполковник Сергей Побережец (за командование зенитным ракетным дивизионом, который в том числе 10 октября уничтожил четыре крылатые ракеты врага и шесть БПЛА Shahed-136);
- полковник Игорь Скибюк (руководил уничтожением противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма Харьковской области);
- мастер-сержант Борис Харчук (за участие в отражении наступления врага, получил ранения и потерял треть левой руки);
- подполковник Евгений Соловьев (командир эскадрильи, совершил 78 боевых вылетов, пилот Су-24М);
- майор Национального антикоррупционного бюро Украины Иван Гвоздев (посмертно);
- полковник Валерий Падитель.
Также президент Украины присвоил звание Героя Украины 99-летнему сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советских концлагерей Мирославу Симчичу "за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".
Контекст:
Утром 14 октября Зеленский опубликовал видеопоздравление. Он отметил, причина стойкости Украины – ее защитники и защитницы, а также народ, "который борется за свое право на жизнь".
"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день борющихся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победит, и это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народа, который всегда больше всего хотел одного – свободы. Для себя и своих детей", – сказал глава государства.