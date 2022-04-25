Погиб автор иронического объявления "Продам гараж" с номером посольства РФ

Куртанич, которого тоже знали под псевдонимом Лис Подольский, погиб в возрасте 26 лет Фото: okhrimenko_dmitriy / Instagram

Охрименко рассказал, что именно Куртанич запустил дрон на Майдане Незалежности. Он также подчеркнул, что Феликс рассказывал операторам о реальных боевых задачах и помогал строить школу пилотов дронов.

"К сожалению, лучшие из нас часто гибнут первыми на войне... Мы тебя не забудем! До встречи в лучшем мире, брат", – написал Охрименко.

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Куртанич, которого также знали под псевдонимом Лис Подольский, был на фронте с 18 лет и воевал в батальоне имени генерала Кульчицкого. Он погиб в возрасте 26 лет.