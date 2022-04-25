Погиб автор иронического объявления "Продам гараж" с номером посольства РФ

Охрименко рассказал, что именно Куртанич запустил дрон на Майдане Незалежности. Он также подчеркнул, что Феликс рассказывал операторам о реальных боевых задачах и помогал строить школу пилотов дронов.
"К сожалению, лучшие из нас часто гибнут первыми на войне... Мы тебя не забудем! До встречи в лучшем мире, брат", – написал Охрименко.
Куртанич, которого также знали под псевдонимом Лис Подольский, был на фронте с 18 лет и воевал в батальоне имени генерала Кульчицкого. Он погиб в возрасте 26 лет.
16 февраля трансляцию Reuters, которую агентство вело с Майдана Незалежности в ожидании вторжения России, потроллили. В 12.49 в кадре появился дрон с объявлением "Продам гараж на Соломе" и номером телефона посольства России: 044-244-09-63.