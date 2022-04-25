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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погиб автор иронического объявления "Продам гараж" с номером посольства РФ

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Куртанич, которого тоже знали под псевдонимом Лис Подольский, погиб в возрасте 26 лет
Куртанич, которого тоже знали под псевдонимом Лис Подольский, погиб в возрасте 26 лет
Фото: okhrimenko_dmitriy / Instagram

17 апреля в боях под Рубежным Луганской области погиб пилот дрона Феликс Куртанич. Он был автором ироничного рекламного объявления о продаже гаража, попавшего в объектив агентства Reuters. Об этом в Instagram Stories сообщил бывший оператор программы "Орел и решка" и соучредитель проекта Ukraїner Дмитрий Охрименко, а также Bird in flight.

Охрименко рассказал, что именно Куртанич запустил дрон на Майдане Незалежности. Он также подчеркнул, что Феликс рассказывал операторам о реальных боевых задачах и помогал строить школу пилотов дронов.

"К сожалению, лучшие из нас часто гибнут первыми на войне... Мы тебя не забудем! До встречи в лучшем мире, брат", – написал Охрименко.

Куртанич, которого также знали под псевдонимом Лис Подольский, был на фронте с 18 лет и воевал в батальоне имени генерала Кульчицкого. Он погиб в возрасте 26 лет.

Контекст:

16 февраля трансляцию Reuters, которую агентство вело с Майдана Незалежности в ожидании вторжения России, потроллили. В 12.49 в кадре появился дрон с объявлением "Продам гараж на Соломе" и номером телефона посольства России: 044-244-09-63.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Майдан Незалежности, война России против Украины, погибшие
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