Politico написало, что у Украины есть план на случай убийства Зеленского. Данилов назвал публикацию "полной чушью" – "знаем, что делать"

На Зеленского готовилось более 12 покушений с начала российского вторжения, писали СМИ в январе Фото: president.gov.ua

Издание процитировало госсекретаря США Энтони Блинкена, который в одном из интервью в прошлом году заявлял, что "у украинцев есть планы… обеспечить то, что мы бы назвали "преемственностью правительства".

Politico отметило, что в случае гибели Зеленского его обязанности временно будет исполнять спикер Рады Руслан Стефанчук. По мнению журналистов издания, в руководство страны также могли бы войти руководитель ОПУ Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Минобороны Алексей Резников. Главнокомандующим ВСУ остался бы Валерий Залужный.

Материал Politico в эфире национального телемарафона прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Во-первых… то, что написано в этой статье, – полная чушь. Во-вторых, не нужно во время войны подкидывать нам такие информационные вбросы… Это абсолютно некорректная информация. Никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий ВСУ, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало Politico – мне сложно сказать, но мы можем догадываться. Потому что это непростая ситуация", – отметил Данилов, видеозапись опубликована в YouTube "Суспільне Новини".

В то же время секретарь СНБО добавил, что у Украины "есть четкое понимание, есть Конституция – мы знаем, что делать".

Зеленский в интервью CNN, опубликованном 5 июля, заявлял, что если бы постоянно думал о покушениях на себя, то "просто замкнулся бы в себе, как сейчас [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, который не выходит из своего бункера".

"Конечно, мои телохранители должны думать, как этого не допустить, и это их задача. Я об этом не думаю", – добавил глава государства.