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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Получу ляма 3 и домой уеду". Оккупант рассказал, как планирует нанести себе ранение, чтобы отправиться домой – перехват ГУР Минобороны

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Фото: depositphotos.com

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало в Telegram 10 ноября перехват разговора российского оккупанта, в котором он рассказал, как планирует нанести себе ранение, чтобы отправиться домой.

"Командира нам нового дали, лейтенанта. Вот он тут рассказывал, когда контракт кончится, домой никто не отпустит. Только "трехсотым". Да пох...р, сам в себя стрельну да и все. Денег получу ляма 3 еще и домой спокойно уеду с отстрочкой. Да и ребята мне рассказывали, которые уже здесь были, как все правильно грамотно все сделать. Легкое ранение получить, за это бабки и домой нах...й. Полгода отсрочка дается", – заявил военный.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 ноября, составили около 78 690 военных, 2804 танка, 278 самолетов, 260 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, разведка, война России против Украины, прослушка, ГУР Минобороны Украины
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