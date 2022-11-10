"Получу ляма 3 и домой уеду". Оккупант рассказал, как планирует нанести себе ранение, чтобы отправиться домой – перехват ГУР Минобороны

"Командира нам нового дали, лейтенанта. Вот он тут рассказывал, когда контракт кончится, домой никто не отпустит. Только "трехсотым". Да пох...р, сам в себя стрельну да и все. Денег получу ляма 3 еще и домой спокойно уеду с отстрочкой. Да и ребята мне рассказывали, которые уже здесь были, как все правильно грамотно все сделать. Легкое ранение получить, за это бабки и домой нах...й. Полгода отсрочка дается", – заявил военный.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 ноября, составили около 78 690 военных, 2804 танка, 278 самолетов, 260 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".