"Мы в кольце. Я попрощаться позвонил". ГУР Минобороны Украины опубликовало новый перехват разговора российского оккупанта

"Мы в кольце, Люб, нам п...зда скоро... Люб, я просто попрощаться позвонил. Никому, слышишь? Никому не говори вообще, тут п...здец полный. Нас осталось вообще из моей разведгруппы... Бл...ть, нах...й я говорил? Мы еще пришли... Мне уже пох...ру на эту связь, в рот его ...бать, пускай нах...й пеленгуют. Пускай сюда прилетит, в рот его ...бать", – сказал он.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 1 октября составили около 59 610 военных, 2354 танка, 264 самолета, 226 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".