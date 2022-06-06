Порошенко, утверждавшего, что его не выпускают в Нидерланды на съезд партии, видели гуляющим с дочкой в Лондоне – СМИ

Журналист издания Михаил Ткач также опубликовал в Facebook фото, на которых видны люди, похожие на Порошенко и одну из его дочерей, гуляющие по улице.

Источники Ткача утверждают, что кадры сняты в британской столице. По их данным, в субботу, 4 июня, бывший президент прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня вернулся в Польшу.

При этом официально оформленная Порошенко командировка на конгресс Европейской народной партии в Роттердаме (Нидерланды), по информации "Украинской правды", закончилась 2 июня.

Скриншот: Mykhailo Tkach / Facebook

Сам Порошенко в соцсетях ранее сообщал, что презентовал на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот программу экономического восстановления Украины.

"В то время, когда миллионы украинцев уже больше 100 дней не могут провести уикенд с семьей за рубежом, а некоторые вообще уже возвращают семьи в Украину, это выглядят как право на исключение и злоупотребление своим политическим положением", – прокомментировал Ткач свой пост.