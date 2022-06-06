Порошенко, утверждавшего, что его не выпускают в Нидерланды на съезд партии, видели гуляющим с дочкой в Лондоне – СМИ

Журналист издания Михаил Ткач также опубликовал в Facebook фото, на которых видны люди, похожие на Порошенко и одну из его дочерей, гуляющие по улице.
Источники Ткача утверждают, что кадры сняты в британской столице. По их данным, в субботу, 4 июня, бывший президент прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня вернулся в Польшу.
При этом официально оформленная Порошенко командировка на конгресс Европейской народной партии в Роттердаме (Нидерланды), по информации "Украинской правды", закончилась 2 июня.
Сам Порошенко в соцсетях ранее сообщал, что презентовал на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот программу экономического восстановления Украины.
"В то время, когда миллионы украинцев уже больше 100 дней не могут провести уикенд с семьей за рубежом, а некоторые вообще уже возвращают семьи в Украину, это выглядят как право на исключение и злоупотребление своим политическим положением", – прокомментировал Ткач свой пост.
Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.
30 мая Порошенко с третьей попытки выехал из Украины. В "Европейской солидарности" его выезд объясняли планами попасть в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом. Перед этим его дважды задерживали на границе, ссылаясь на неправильно оформленные документы.
Порошенко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, требуя выезда в официальную командировку. "Надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – отметил в нем бывший президент.
Если политик во время войны выезжает за пределы Украины, он должен вернуться с результатом, об этом заявил 6 июня журналистам президент Зеленский, отвечая на вопрос о сложностях лидера "Европейской солидарности" с пересечением границы. "Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер", – отметил глава государства.