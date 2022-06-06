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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Порошенко, утверждавшего, что его не выпускают в Нидерланды на съезд партии, видели гуляющим с дочкой в Лондоне – СМИ

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Официальная командировка Порошенко закончилась 2 июня, пишет "Украинская правда"
Официальная командировка Порошенко закончилась 2 июня, пишет "Украинская правда"
Фото: EPA

Пятый президент Украины, народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, выехавший в командировку в Нидерланды, был замечен в Лондоне (Великобритания). Об этом 6 июня пишет "Украинская правда".

Журналист издания Михаил Ткач также опубликовал в Facebook фото, на которых видны люди, похожие на Порошенко и одну из его дочерей, гуляющие по улице.

Источники Ткача утверждают, что кадры сняты в британской столице. По их данным, в субботу, 4 июня, бывший президент прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня вернулся в Польшу.

При этом официально оформленная Порошенко командировка на конгресс Европейской народной партии в Роттердаме (Нидерланды), по информации "Украинской правды", закончилась 2 июня.

Скриншот: Mykhailo Tkach / Facebook
Скриншот: Mykhailo Tkach / Facebook

Сам Порошенко в соцсетях ранее сообщал, что презентовал на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот программу экономического восстановления Украины.

"В то время, когда миллионы украинцев уже больше 100 дней не могут провести уикенд с семьей за рубежом, а некоторые вообще уже возвращают семьи в Украину, это выглядят как право на исключение и злоупотребление своим политическим положением", – прокомментировал Ткач свой пост.

Контекст:

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.

30 мая Порошенко с третьей попытки выехал из Украины. В "Европейской солидарности" его выезд объясняли планами попасть в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом. Перед этим  его дважды задерживали на границе, ссылаясь на неправильно оформленные документы.

Порошенко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, требуя выезда в официальную командировку. "Надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – отметил в нем бывший президент.

Если политик во время войны выезжает за пределы Украины, он должен вернуться с результатом, об этом заявил 6 июня журналистам президент Зеленский, отвечая на вопрос о сложностях лидера "Европейской солидарности" с пересечением границы. "Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер",  – отметил глава государства.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Польша, Великобритания, Нидерланды, Лондон, война, запрет, военное положение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Украинская правда, Михаил Ткач, Европейская солидарность, граница с ЕС
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