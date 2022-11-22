После гибели военных РФ при контакте с бойцами ВСУ открыто уголовное производство – Офис генпрокурора Украины

В ведомстве произошедшее расценили как вероломство со стороны российских военных и объяснили, что производство зарегистрировала прокуратура Луганской области.

"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие действия запрещаются международным гуманитарным правом", – объяснили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры подчеркнули, что правовую оценку намерены дать всем участникам данного события.

Ранее сегодня об открытии уголовного производства сообщил в Twitter бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он отметил, что речь идет о вероломстве оккупантов, то есть форме обмана или "действиях, направленных на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества".

"Вероломство является военным преступлением. Предполагаемая стрельба во время сдачи подпадает под эту квалификацию и запрещается международным гуманитарным правом", – объяснил бывший замгенпрокурора Украины.

2/2 Perfidy is a #warcrime. The alleged shooting during surrender, falls under this qualif. and is prohibited by IHL.

However, this is not enough. The investigation must establish all the circumstances of the incident and give a legal assessment of the actions of the parties — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 22, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)