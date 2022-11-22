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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После гибели военных РФ при контакте с бойцами ВСУ открыто уголовное производство – Офис генпрокурора Украины

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Производство зарегистрировали в Луганской области
Производство зарегистрировали в Луганской области
Фото: pixabay.com

После появления видео с гибелью российских военных в Луганской области якобы после стрельбы со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом 22 ноября проинформировал Офис генерального прокурора.

В ведомстве произошедшее расценили как вероломство со стороны российских военных и объяснили, что производство зарегистрировала прокуратура Луганской области.

"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие действия запрещаются международным гуманитарным правом", – объяснили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры подчеркнули, что правовую оценку намерены дать всем участникам данного события.

Ранее сегодня об открытии уголовного производства сообщил в Twitter бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он отметил, что речь идет о вероломстве оккупантов, то есть форме обмана или "действиях, направленных на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества".

"Вероломство является военным преступлением. Предполагаемая стрельба во время сдачи подпадает под эту квалификацию и запрещается международным гуманитарным правом", – объяснил бывший замгенпрокурора Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как отмечала "Українська служба BBC" со ссылкой на BBC Reality Check, инцидент, попавший на видео, произошел 12 ноября или ранее в Макеевке Луганской области. Пророссийские СМИ утверждают, что "военнослужащие украинской 80-й воздушно-десантной бригады совершили внесудебную казнь над российскими военными", пишет BBC. В то же время в публикациях украинских пабликов, сопровождавших видео, "говорилось о минометном обстреле, убившем российских солдат".

Российские каналы распространяют видео с 18 ноября.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной безопасности Украины ситуацию назвали "частью информационной войны РФ".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, стрельба, война, прокуратура, военные, Макеевка, плен, преступление, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, уголовное производство, Гюндуз Мамедов, нарушение, российские военные
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