После гибели военных РФ при контакте с бойцами ВСУ открыто уголовное производство – Офис генпрокурора Украины

В ведомстве произошедшее расценили как вероломство со стороны российских военных и объяснили, что производство зарегистрировала прокуратура Луганской области.
"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие действия запрещаются международным гуманитарным правом", – объяснили в Офисе генпрокурора.
Прокуроры подчеркнули, что правовую оценку намерены дать всем участникам данного события.
Ранее сегодня об открытии уголовного производства сообщил в Twitter бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он отметил, что речь идет о вероломстве оккупантов, то есть форме обмана или "действиях, направленных на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества".
"Вероломство является военным преступлением. Предполагаемая стрельба во время сдачи подпадает под эту квалификацию и запрещается международным гуманитарным правом", – объяснил бывший замгенпрокурора Украины.
2/2 Perfidy is a #warcrime. The alleged shooting during surrender, falls under this qualif. and is prohibited by IHL.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 22, 2022
However, this is not enough. The investigation must establish all the circumstances of the incident and give a legal assessment of the actions of the parties
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Как отмечала "Українська служба BBC" со ссылкой на BBC Reality Check, инцидент, попавший на видео, произошел 12 ноября или ранее в Макеевке Луганской области. Пророссийские СМИ утверждают, что "военнослужащие украинской 80-й воздушно-десантной бригады совершили внесудебную казнь над российскими военными", пишет BBC. В то же время в публикациях украинских пабликов, сопровождавших видео, "говорилось о минометном обстреле, убившем российских солдат".
Российские каналы распространяют видео с 18 ноября.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной безопасности Украины ситуацию назвали "частью информационной войны РФ".