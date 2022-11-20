Украинский омбудсмен назвал "вбросом" видео с якобы "расстрелом российских военнопленных"

"Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление – открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины", – написал он.

Украинский омбудсмен отметил, что "в таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а являются такими, которые ведут бой и совершают вероломство".

"Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны. Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика РФ, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа", – объяснил Лубинец.

Он назвал появление подобных роликов "вбросами" и связал с "освобождением Херсона и разоблачением тысяч новых фактов военных преступлений Кремля".

"Переключить внимание не удастся. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", – заявил Лубинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)