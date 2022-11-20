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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский омбудсмен назвал "вбросом" видео с якобы "расстрелом российских военнопленных"

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Ответный огонь не является военным преступлением, подчеркнул Лубинец
Ответный огонь не является военным преступлением, подчеркнул Лубинец
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

На распространяемых российскими Telegram-каналами видео с якобы расстрелом российских военных военнослужащими Вооруженных сил Украины снято военное преступление оккупантов, заявил 20 ноября в Telegrаm уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление – открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины", – написал он.

Украинский омбудсмен отметил, что "в таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а являются такими, которые ведут бой и совершают вероломство".

"Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны. Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика РФ, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа", – объяснил Лубинец.

Он назвал появление подобных роликов "вбросами" и связал с "освобождением Херсона и разоблачением тысяч новых фактов военных преступлений Кремля".

"Переключить внимание не удастся. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", – заявил Лубинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как отмечала "Українська служба BBC" со ссылкой на BBC Reality Check, инцидент, попавший на видео, произошел 12 ноября или ранее в Макеевке Луганской области. Пророссийские СМИ утверждают, что "военнослужащие украинской 80-й воздушно-десантной бригады совершили внесудебную казнь над российскими военными", пишет BBC. В то же время в публикациях украинских пабликов, сопровождавших видео, "говорилось о минометном обстреле, убившем российских солдат".

Российские каналы распространяют видео с 18 ноября.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной безопасности Украины ситуацию назвали "частью информационной войны РФ".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: убийство, война, военные, Макеевка, пленные, видео, омбудсмен, война России против Украины, трибунал, военнослужащий, Дмитрий Лубинец, военное преступление
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