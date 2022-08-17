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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Последствия ракетного удара РФ по Затоке: разрушены базы отдыха и частные дома, ранены четыре человека. Фото, видео

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В результате ракетного удара в Затоке горели турбазы и частные дома, спасатели потушили пожар на площади 600 м&sup2;
В результате ракетного удара в Затоке горели турбазы и частные дома, спасатели потушили пожар на площади 600 м²
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

Ночью 17 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Затоке Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате удара никто не погиб, четыре человека пострадали. Об этом "24 каналу" рассказал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, двое из них еще остаются в больнице в состоянии средней тяжести. 

Правоохранители по факту удара по Затоке открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и обычаев войны), сообщили в областной прокуратуре. 

"В результате ракетных ударов разрушены две базы отдыха и два жилых дома с последующим их возгоранием, в соседних домах и хозяйственных зданиях повреждены стены, кровля и выбиты окна. Потерпели разрушения не менее 30 частных домохозяйств. На месте происшествия работают прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи полиции, эксперты, спасатели. Обнаружены и изъяты обломки от механизмов ракет, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", – сообщили в прокуратуре и опубликовали фотографии, на которых показан масштаб разрушений. 

Какие-либо военные объекты на территории, которая подверглась обстрелу, отсутствуют, подчеркнули в прокуратуре. 

Областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры тушения пожаров на курорте. 

"Одесситы помнят фразы "как же у вас тут классно", "мы каждый год здесь отдыхаем", "у вас самые вкусные фрукты, а ваше одесское вино – вообще сказка". Мы помним, как они приезжали, как любили наши курорты, как мы встречали и верили тогда в эту ложь о братском народе. А те самые недобратья теперь пытаются уничтожить эти курорты, уничтожить наши земли, нашу страну. Но они только запускают бумеранг", – заявили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/3314330072143900/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования.

Удар по Затоке ночью 17 августа оккупанты нанесли двумя ракетами Х-22, выпущенными с самолетов стратегической авиации Ту-22М3, сообщали в командовании "Юг". Пожар после попадания в турбазу вспыхнул на площади более 600 м².

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Одесская область, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Затока, уголовное производство, Сергей Братчук
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