Последствия ракетного удара РФ по Затоке: разрушены базы отдыха и частные дома, ранены четыре человека. Фото, видео

По его словам, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, двое из них еще остаются в больнице в состоянии средней тяжести.
Правоохранители по факту удара по Затоке открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и обычаев войны), сообщили в областной прокуратуре.
"В результате ракетных ударов разрушены две базы отдыха и два жилых дома с последующим их возгоранием, в соседних домах и хозяйственных зданиях повреждены стены, кровля и выбиты окна. Потерпели разрушения не менее 30 частных домохозяйств. На месте происшествия работают прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи полиции, эксперты, спасатели. Обнаружены и изъяты обломки от механизмов ракет, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", – сообщили в прокуратуре и опубликовали фотографии, на которых показан масштаб разрушений.
Какие-либо военные объекты на территории, которая подверглась обстрелу, отсутствуют, подчеркнули в прокуратуре.
Областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры тушения пожаров на курорте.
"Одесситы помнят фразы "как же у вас тут классно", "мы каждый год здесь отдыхаем", "у вас самые вкусные фрукты, а ваше одесское вино – вообще сказка". Мы помним, как они приезжали, как любили наши курорты, как мы встречали и верили тогда в эту ложь о братском народе. А те самые недобратья теперь пытаются уничтожить эти курорты, уничтожить наши земли, нашу страну. Но они только запускают бумеранг", – заявили в ведомстве.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования.
Удар по Затоке ночью 17 августа оккупанты нанесли двумя ракетами Х-22, выпущенными с самолетов стратегической авиации Ту-22М3, сообщали в командовании "Юг". Пожар после попадания в турбазу вспыхнул на площади более 600 м².