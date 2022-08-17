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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар по базе отдыха в Одесской области был нанесен самолетами стратегической авиации, ранены четверо гражданских – ОК "Юг"

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После ракетного удара вспыхнул пожар на общей площади более 600 м&sup2;
После ракетного удара вспыхнул пожар на общей площади более 600 м²
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В результате ночного ракетного удара по Одесской области 17 августа ранены четверо мирных жителей. Уточненную информацию об атаке опубликовало оперативное командование ВСУ "Юг".

В командовании отметили, что в результате попадания двух ракет вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях поблизости.

По информации ВСУ, удар был нанесен ракетами Х-22, выпущенными с самолетов стратегической авиации Ту-22М3.

"Четыре гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, тяжелых нет. Пожар на общей площади более 600 м² ликвидирован", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid02uSVwT14n7Bydz78NpxvZKq4USaPFtjFJXgGCHgs6pbaDEcota4fGBk9q5AxrTFUkl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования.

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: пожар, Одесская область, самолеты, война России против Украины, ракеты
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