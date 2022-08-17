Удар по базе отдыха в Одесской области был нанесен самолетами стратегической авиации, ранены четверо гражданских – ОК "Юг"

В командовании отметили, что в результате попадания двух ракет вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях поблизости.
По информации ВСУ, удар был нанесен ракетами Х-22, выпущенными с самолетов стратегической авиации Ту-22М3.
"Четыре гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, тяжелых нет. Пожар на общей площади более 600 м² ликвидирован", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования.
По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.