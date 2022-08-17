Удар по базе отдыха в Одесской области был нанесен самолетами стратегической авиации, ранены четверо гражданских – ОК "Юг"

После ракетного удара вспыхнул пожар на общей площади более 600 м² Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В командовании отметили, что в результате попадания двух ракет вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях поблизости.

По информации ВСУ, удар был нанесен ракетами Х-22, выпущенными с самолетов стратегической авиации Ту-22М3.

"Четыре гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, тяжелых нет. Пожар на общей площади более 600 м² ликвидирован", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)