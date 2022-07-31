Россияне обстреляли Одесскую область "Искандерами" – обладминистрация

По данным ОВА, "Искандеры" были запущены из оккупированного Крыма Фото: wikipedia.org

"По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попадание по карьеру. Информация относительно пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Позже более подробную информацию опубликовал в Telegrаm от имени оперативного командования "Юг" ВСУ спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область атакована двумя ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом", – написал он.

Спикер главы ОВА предупредил, что "это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги".

"Несколько таких ловушек подожгли сухую траву. Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары. В случае обнаружения подозрительных предметов не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним. Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние", – объяснил Братчук.

По его данным, информации о пострадавших нет.

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