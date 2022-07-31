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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Одесскую область "Искандерами" – обладминистрация

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По данным ОВА, "Искандеры" были запущены из оккупированного Крыма
По данным ОВА, "Искандеры" были запущены из оккупированного Крыма
Фото: wikipedia.org

31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району, проинформировала в Telegrаm районная администрация.

"По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попадание по карьеру. Информация относительно пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Позже более подробную информацию опубликовал в Telegrаm от имени оперативного командования "Юг" ВСУ спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область атакована двумя ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом", – написал он.

Спикер главы ОВА предупредил, что "это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги".

"Несколько таких ловушек подожгли сухую траву. Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары. В случае обнаружения подозрительных предметов не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним. Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние", – объяснил Братчук.

По его данным, информации о пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия обстреливает Одесскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

По данным украинских военных, оккупанты запускают ракеты как со стратегической авиации, так и с морских и наземных видов вооружения.

"Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, основное назначение которого – уничтожение систем ПВО противника на расстоянии до 500 км.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, пожар, война, Одесская область, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, температура, ракетный комплекс, запуск, карьер, российские оккупанты, Сергей Братчук
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